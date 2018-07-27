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Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую смерть

Астролог Василиса Володина уверяет, что вместе со всеми скорбит о смерти фигуриста Дениса Тен, однако «против затмения не пойдешь».

Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую смерть


По словам Володиной, хоть она очень много пишет о затмениях, это не ее любимая тема. Астролог убеждает, что при затмении страсти накаляются. Она напомнила, что под ее очередным постом в момент затмения началась настоящая дискуссия, которая длительное время не прекращалась. Тогда Василиса сообщила, что в этот период близнецам лучше не конфликтовать, иначе у них могут быть очень серьезные последствия. Под данным знаком родился и недавно погибший Денис Тен. Так вышло, что астролог предсказала известному фигуристу скорую смерть.

Василиса Володина предсказала Денису Тену скорую смерть


Фолловеры задумались над словами Володиной. Они вспомнили, что действительно в дни затмения чувствовали подавленность и какую-то нервозность, а представители Рака наоборот чувствовали необычный прилив бодрости и сил. Василиса также порекомендовала всем знакам воздержаться от судьбоносных решений и активных действий в течение 2 месяцев, так как именно столько времени сохранится влияние 3 июльских затмений.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 23:00
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