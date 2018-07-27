Машину Елены Хроминой испортили недоброжелатели и скрылись с места происшествия

«Вот так вот люди убегают от проблем. Разбили машину и убежали. Просто прекрасно», - возмутилась Хромина.

В частности, она делится информацией о том, где она бывает, с кем ходит на свидания и дружит, что ест и даже как выглядит с утра. Благодаря такой откровенности, внимание со стороны подписчиков не угасает, и девушка умело этим пользуется.Так, к примеру, несколько дней назад Лена вынуждена была обратиться за помощью к своим поклонникам, поскольку оказалась в очень непростой ситуации. Автомобиль, на котором она ездит, испортили недоброжелатели и теперь на одной из фар красуется небольшая вмятина и множество царапин.Каким образом и в какое время это произошло бывшая звезда реалити-шоу не знает, ровно, как и то, кто бы мог это сделать.Судя по всему, ранее ей не приходилось сталкиваться с подобными неприятностями, а потому она поинтересовалась у опытных водителей, как поступить в сложившейся ситуации, подчеркнув, что машина застрахована.