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22-летний блогер Никита Шалагинов умер от онкологии

Анастасия Вэрайети, девушка Никиты Шалагинова сообщила, что ее парень скончался от рака во сне.

22-летний блогер Никита Шалагинов умер от онкологии


Двадцатидвухлетний блогер Никита Шалагинов два года пытался победить эпителиоидную саркому. Молодой человек узнал о страшном недуге после операции. Когда пришел результат анализов, он не хотел верить в правду. Никита в социальных сетях рассказывал, с какими трудностями ему пришлось столкнуться. Многие пользователи не верили его рассказам. Одни думали, что блогер ради популярности в соцсети врет о своей болезни. Некоторые, сочувствуя, поддерживали его приятными словами. Шалагинов проиграл борьбу онкологии, однако его девушка будет продолжать вести блог своего молодого человека. По ее словам, это последняя просьба возлюбленного. Анастасия намерена публиковать данные о раке в социальной сети.

22-летний блогер Никита Шалагинов умер от онкологии


Друзья Никиты на лечение в Германии и Корее насобирали деньги. Парень надеялся победить войну с болезнью, однако у него не получилось. Пользователи Сети выразили соболезнования касательно смерти молодого человека.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:47
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