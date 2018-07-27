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Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона Брюса Уиллиса

О новом увлечении Деми Мур рассказала ее подруга. Пятидесятипятилетняя кинодива выбрала коллегу по цеху Эда Хелмса.

Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона Брюса Уиллиса


Инсайдеры рассказали, что Деми смогла завлечь в свои сети клона Брюса Уиллиса в молодости. Им оказался киноактер Эд Хелмс. Зритель знает артиста по комедийной ленте «Мальчишник в Вегасе». Актеры познакомились на съемочной площадке комедийного фильма Патрика Брайса «Корпоративные животные», который выйдет в прокат уже в 2019 году. Коллеги Мур заметили, что ее новый сорокачетырехлетний возлюбленный очень похож на второго мужа актрисы Брюса Уиллиса.

Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона Брюса Уиллиса


По мнению хейтеров, актриса начинает выбирать мужчин больше подходящих ей по возрасту. Прошлый поклонник Деми - Эштон Катчер, оказался младше ее на 16 лет, при этом Хелмс на 11 лет.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:40
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