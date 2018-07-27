Деми Мур завлекла в свои сети молодого клона Брюса Уиллиса

Инсайдеры рассказали, что Деми смогла завлечь в свои сети клона Брюса Уиллиса в молодости. Им оказался киноактер Эд Хелмс. Зритель знает артиста по комедийной ленте «Мальчишник в Вегасе». Актеры познакомились на съемочной площадке комедийного фильма Патрика Брайса «Корпоративные животные», который выйдет в прокат уже в 2019 году. Коллеги Мур заметили, что ее новый сорокачетырехлетний возлюбленный очень похож на второго мужа актрисы Брюса Уиллиса.По мнению хейтеров, актриса начинает выбирать мужчин больше подходящих ей по возрасту. Прошлый поклонник Деми - Эштон Катчер, оказался младше ее на 16 лет, при этом Хелмс на 11 лет.