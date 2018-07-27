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Ольга Шелест «попала на деньги» из-за дочерей-хулиганок

Неприятный инцидент нарушил спокойный отдых Ольги Шелест с семьёй во Франции. Дочери телеведущей Муза и Айрис накануне разбили случайно стеклянную дверь дома, который арендовали родители для отдыха.

Ольга Шелест «попала на деньги» из-за дочерей-хулиганок


Ольга Шелест запечатлела разбитую дверь и выложила фотографию в сеть. В описании к данному снимку телеведущая написала: «Дочери ушли в отрыв! Крошат стёкла не хуже пацанов. На счастье!». 4-летняя Муза и 3-летняя Айрис во дворе дома играли в мяч, который случайно отскочил и попал в стеклянную дверь на первом этаже, арендованного дома. В результате кошелёк родителей облегчился сразу на несколько сотен евро.

Поклонники посочувствовали телеведущей за непредвиденные растраты, но больше всего фанаты заинтересовались, как она наказала своих дочерей. Однако Ольга Шелест решила не отвечать на комментарии подписчиков.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:24
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