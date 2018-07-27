«Это был политический момент»: Почему засекретили «Дело маньяка Чикатило»

«Первые восемь дней после задержания Чикатило ничего не говорил. У нас было два дня на получение признательных показаний, или его пришлось бы отпускать. Тогда я предложил использовать помощь психиатра. Александр Бухановский беседовал с ним, после разговора он принес тетрадь, разрисованную Чикатило, на последних двух страницах которой он подробно рассказывал, как в 1978-м году задушил в селе Грушевка девочку. При этом Костоев и остальные категорически отрицают роль Бухановского в процессе. Я ознакомился с 270 томами дела и нигде не нашел упоминания Бухановского и составленного им психологического портрета. Все это удалено из материалов дела», - рассказывает Виктор Бураков.

«В них вся история его жизни. В письмах Чикатило рассказывал, что во время голодомора съели его брата, описал случай с соседкой, которая пыталась затащить его в постель в 14 лет, однако у них ничего не получилось, и это стало для него сильным стрессом. Он служил в пограничных войсках, был под два метра ростом, но признавался, что испытывал проблемы сексуального плана. Впоследствии он в письмах начал рассказывать об обстоятельствах всех убийств", - вспоминает Виктор Бураков.

«..Это был политический момент», - объясняет Виктор Бураков.

Андрей Чикатило является серийным убийцей, педофилом и каннибалом. Суду удалось доказать пятьдесят две смерти от рук этого человека, однако сам маньяк заявил, что совершил не менее пятидесяти шести преступлений. Убийцу предали казни 14 февраля 1994 года. За несколько дней до своей смерти Виктор Бураков решил раскрыть неизвестные общественности подробности жизни Чикатило и того, как его удалось на самом деле поймать.Бывший следователь сообщил, что раскрыть дело ему помогал психиатр Александр Бухановский. Именно специалисту задержанный Андрей Чикатило и признался впервые в том, что совершал неоднократно жестокие убийства.Генерал-майор впервые решил рассказать о том, что же писал Чикатило в своих письмах якобы адвокату. Оказывается, что на самом деле все рукописи маньяка попадали прямиком в руки Виктора Буракова – сообщает портал life.ru.Бураков заявил, что решение суда о расстреле Андрея Чикатило было политически мотивированным. По словам генерал-майора, маньяка нельзя было оставлять в живых, так как у погибших от его рук было очень много родственников. Помилование убийцы было бы воспринято не правильно.Оказывается, что Андрей Чикатило пытался даже обмануть суд. Маньяк хотел, чтобы судья подумал, что он болен. Андрей Бураков рассказал, что однажды «советский Джек-потрошитель» для того, чтобы его восприняли, как психически больного человека, даже снял в зале заседания штаны.Также Виктор Бураков рассказал, что Андрей Чикатило, несмотря на огромнейшее количество преступлений, очень сильно любил своих родных. В письмах маньяк называл свою любимую супругу «милой Феничкой, ласточкой», а также довольно часто писал, что очень любит «сына Юрочку».Стоит подчеркнуть, что несмотря на то, что Андрея Чикатило уже давно нет в живых, его имя до сих пор вызывает непритворный ужас у огромнейшего количества людей. Инженер, снабженец и учитель настолько зверски расправлялся с людьми, что многие до сегодняшнего дня боятся произносить его имя вслух.14 февраля 1994 года Андрея Чикатило – маньяка, совершившего, доказанных судом, пятьдесят два преступления, расстреляли в подвале в окрестностях Новочеркасской тюрьмы.Нужно сказать, что до сих пор настоящая история жизни известнейшего убийцы в Советском Союзе по-прежнему является полностью не раскрытой.