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Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за музыканта Фила Элверума

Свадьба Мишель Уильямс и Фила Элверума состоялась в горах Андирондак, на которую были приглашены только самые близкие друзья и родственники.

Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за музыканта Фила Элверума


Мишель Уильямс тайно связала себя узами брака с музыкантом Филом Элверумом. Об этом актриса сообщила сотрудникам американского издания Vanity Fair. Данный журнал освещает события в культурной сфере, политике и моде. Артистка сообщила, что она нашла человека, который способен обеспечить ей свободу. Знаменитость не хочет делать личную жизнь достоянием общества. Кинозвезда дала интервью ради того, чтобы поделиться своим опытом. Возможно, рассказ Мишель поможет людям решить возникшие текущие проблемы.

Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за музыканта Фила Элверума


Уильямс от предыдущего брака воспитывает дочку Матильду. Она рассказывает девочке, что ее папа почувствовал к актрисе нежность еще тогда, когда она не была знаменитой. Нынешний муж артистки стал вдовцом. Супруга музыканта в прошлом году умерла от рака. Элверум вместе с дочерью переехал жить к Мишель Уильямс в Нью-Йорк.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 16:47
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