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Ольга Бузова заявила, что крайне внимательно следит за экономической ситуацией в стране

Знаменитая телеведущая «Дома-2» неустанно следит за экономическими новостями, так как это может помочь ей сделать прогнозы для своего бизнеса.

Ольга Бузова заявила, что крайне внимательно следит за экономической ситуацией в стране

В Сети Бузова довольно часто делится с поклонниками своими мыслями. На этот раз девушка решила озвучить свое мнение о бизнесе. Теледива заявила, что если у человека имеется свое предприятие, то ему необходимо следить за экономическими новостями, которые влияют на развитие дела.

Пользователи Сети оставили множество комментариев, в которых отметили, что если предприниматель не будет следить за экономикой, то, разумеется, в любом направлении его предприятия будут появляться проблемы.

Другие же написали, что у Ольги не особо и большой бизнес, и напомнили ей об отсутствии вокальных данных.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 15:53
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