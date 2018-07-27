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Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль «Жара» ради эвакуации детей в Греции

В Греции из-за большой скорости ветра и высокой температуры воздуха возникли пожары. Сейчас дети Филиппа Киркорова находятся на территории страны.

Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль «Жара» ради эвакуации детей в Греции


Филипп Киркоров выступает в Сочи на фестивале «Жара». Однако поп-король вынужден преждевременно покинуть концерт ради эвакуации своих детей из Греции. В этой стране зафиксирована рекордно высокая температура воздуха. Вдобавок к этому там сильный ветер, который способствует возникновению лесных пожаров. В результате возгорания сотрудники спецслужб уже насчитали свыше 80 погибших. Многие люди прямо в собственных машинах задыхаются от дыма.

Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль «Жара» ради эвакуации детей в Греции


Шестилетние дети Филиппа Бедросовича - Мартин и Алла-Виктория, по счастливой случайности сейчас находятся не в тех местах, где возникли лесные пожары. Невзирая на это артист собирается экстренно отправиться в Грецию, чтобы забрать малышей. После этого семейство Киркоровых поедет в Болгарию. Киркоров часто возит отпрысков на свою родину.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 17:20
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