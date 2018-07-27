Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль «Жара» ради эвакуации детей в Греции

Филипп Киркоров выступает в Сочи на фестивале «Жара». Однако поп-король вынужден преждевременно покинуть концерт ради эвакуации своих детей из Греции. В этой стране зафиксирована рекордно высокая температура воздуха. Вдобавок к этому там сильный ветер, который способствует возникновению лесных пожаров. В результате возгорания сотрудники спецслужб уже насчитали свыше 80 погибших. Многие люди прямо в собственных машинах задыхаются от дыма.Шестилетние дети Филиппа Бедросовича - Мартин и Алла-Виктория, по счастливой случайности сейчас находятся не в тех местах, где возникли лесные пожары. Невзирая на это артист собирается экстренно отправиться в Грецию, чтобы забрать малышей. После этого семейство Киркоровых поедет в Болгарию. Киркоров часто возит отпрысков на свою родину.