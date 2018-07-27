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Объявлены расценки на новый электрокроссовер Jaguar I-Pace для РФ

Сегодня отечественный офис Jaguar объявил рублевые расценки на новый электрокроссовер версии Jaguar I-Pace. Жителям РФ модель предложат в четырех комплектациях.

Объявлены расценки на новый электрокроссовер Jaguar I-Pace для РФ


Базовой версия Jaguar I-Pace S стоит 5,825 млн руб. Цена на авто в комплектации SE достигает 6,281 млн руб. Цена на модель комплектации SE составляет 6,281 млн руб. Для российского покупателя версия HSE обойдется в 6,768 млн руб. Особая версия First Edition получила расценку 7,353 млн руб. Новую вариацию Jaguar I-Pace на российском рынке предложат с двумя электрическими двигателями на 200 лошадок. Первый будет располагаться на передней оси. Второй мотор размещается на задней оси. Общая отдача силового агрегата составит 400 л.с. Электрокроссовер будет осуществлять разгон до первых 100 км/час за 4,8 сек. Максимальная скорость авто составляет 200 км/ч. При этом запас хода в 480 км обеспечит аккумулятор на 90 киловатт.

На зарядку авто до 80 процентов при помощи специального стокиловаттного терминала уйдет 40 минут. Батарея с пятидесятикиловаттной станцией зарядится за 85 мин. Время зарядки машины от бытовой сети составляет 10 часов.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 22:30
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