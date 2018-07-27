Исаак Калина объяснил причину побед школьников Москвы на Международной математической олимпиаде

К слову, школа, в которой обучаются ребята, является самой обычной общеобразовательной школой и находится в Тропарево-Никулино. При этом не первый год ученики именного этого заведения занимают призовые места в математическом состязании. Три года назад Руслан Салимов занял второе место на Международной олимпиаде, в прошлом году «серебро» взял Вадим Ретинский, два года назад первое место получил Иван Фролов. Глава Департамента образования столицы Исаак Калина не раз отмечал, что успехи школьников столицы подтверждают: в свое время система образования Москвы взяла верное направление. «Она входит в десятку лучших в мире по праву», - подчеркнул руководитель ведомства. Результат появился благодаря переориентации на личностный принцип финансирования. Также школы столицы освободили от бесконечного поиска финансов на улучшение материально-технической базы. По словам Исаака Калины, сыграли роль и повышение заработной платы учителей, и создание условий для современного технологичного педагогического труда, и другие меры, направленные на совершенствование системы подготовки учеников.