Ольга Орлова показала сыну страну восходящего солнца
Певица Ольга Орлова выполнила своё обещание перед сыном Артёмом и свозила его в Японию. Таким образом, артистка сделала подарок своему сыну, который успешно сдал выпускные экзамены и поступил в университет.
Ольга Орлова в стране восходящего солнца проведут неделю, где они путешествуют по основным туристическим маршрутам без персонального гида. Певица попросила своих поклонников в instagram рекомендовать ей достопримечательности в Японии, которые стоит посмотреть. Также звезда обещала выкладывать фотографии во время путешествия, но при этом она сообщила, что сын наотрез отказывается фотографироваться.
В личном блоге Ольги Орловой её сын появляется очень редко, потому что он не любит публичность. Певица уважает позицию своего сына, поэтому публикует его фотографии один раз в год, когда поздравляет Артёма с днём рождения.