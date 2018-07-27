АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Ольга Орлова показала сыну страну восходящего солнца

Певица Ольга Орлова выполнила своё обещание перед сыном Артёмом и свозила его в Японию. Таким образом, артистка сделала подарок своему сыну, который успешно сдал выпускные экзамены и поступил в университет.

Ольга Орлова показала сыну страну восходящего солнца


Ольга Орлова в стране восходящего солнца проведут неделю, где они путешествуют по основным туристическим маршрутам без персонального гида. Певица попросила своих поклонников в instagram рекомендовать ей достопримечательности в Японии, которые стоит посмотреть. Также звезда обещала выкладывать фотографии во время путешествия, но при этом она сообщила, что сын наотрез отказывается фотографироваться.

В личном блоге Ольги Орловой её сын появляется очень редко, потому что он не любит публичность. Певица уважает позицию своего сына, поэтому публикует его фотографии один раз в год, когда поздравляет Артёма с днём рождения.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 17:24
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают
За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков
Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение
Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с
Учёные создали растворяемый в воде пластик
Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные
Певица Слава опубликовала пикантное фото в
Ростех представил модель парашюта для эвакуации
Ксения Бородина поставила парням-одиночкам
Огурец при регулярном употреблении снижает
Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять
Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве
16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу
Ольга Шелест «попала на деньги» из-за
Ольга Орлова показала сыну страну восходящего
Марка Genesis обогнала Porsche в рейтинге
Филипп Киркоров преждевременно покидает фестиваль
Текила в умеренных дозах поможет человеку
20-летняя жена Андрея Чуева заявила, что в сексе
Священник из Подмосковья убил супругу после
GM до премьеры рассекретил интерьер нового
Елена Кондулайнен поразила поклонников стройной
Оптимальная продолжительность дневного сна для
Юлия Ковальчук удивила поклонников нарядом без
Нелепый наряд Насти Каменских на красной дорожке
22-летний блогер Никита Шалагинов умер от
Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж за
Китай впервые запустил в космос холодные атомные
Ученые: Умеренное употребление алкоголя, отказ от
Просмотреть все новости