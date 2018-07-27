Ольга Орлова показала сыну страну восходящего солнца

Ольга Орлова в стране восходящего солнца проведут неделю, где они путешествуют по основным туристическим маршрутам без персонального гида. Певица попросила своих поклонников в instagram рекомендовать ей достопримечательности в Японии, которые стоит посмотреть. Также звезда обещала выкладывать фотографии во время путешествия, но при этом она сообщила, что сын наотрез отказывается фотографироваться.В личном блоге Ольги Орловой её сын появляется очень редко, потому что он не любит публичность. Певица уважает позицию своего сына, поэтому публикует его фотографии один раз в год, когда поздравляет Артёма с днём рождения.