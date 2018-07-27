Ирина Пинчук уверена, что Артем Сорока не любит Марго Овсянникову, а до сих пор испытывает чувства к ней

«Как бы он там не говорил, что влюблен в Марго, я-то вижу, что он все равно хочет со мной общаться. Как бы он сейчас не кричал, что Марго его самая любимая, по лицу все понятно», - заявляет Ира.

В социальных сетях парню постоянно напоминают об Ирине Пинчук, за которой он ухаживал несколько недель и готов отдать все, лишь бы она согласилась быть с ним. Да и сама девушка не считает, что Артем забыл о ней.По ее словам, он лишь притворяется, что ему нравится Марго, а на самом деле он хочет, чтобы с ним была другая, она.Участница уверена, что если бы хотела отношений с Сорокой, то он никуда бы не ушел и об Овсянниковой даже не заикался.Однако сам Артем не согласен с тем, что говорит Пинчук. По его мнению, она просто очень жалеет, что упустила такого парня, как он.И если сравнивать с Гриценко, то Сорока действительно был более обходителен – он посвятил Ире песню, устраивал сюрпризы и романтические свидания, даже кофе привозил из другого района столицы, но она не ценила этого, а теперь жалеет.