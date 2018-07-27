Роза Сябитова выгнала строителей со своей подмосковной дачи

После того, как сроки строительства постоянно переносились, бесследно пропадали материалы, а в доме дела не продвигались, Роза Сябитова решила принять важное решение, она уволила прораба вместе со строителями. Теперь телеведущая планирует достраивать дом самостоятельно, с помощью взрослых детей.В принципе дом уже построен, строителей телеведущая уволила, когда его начали утеплять, здесь почти готовы терраса и балкон, конечно работы ещё много, но Роза Сябитова уверена, что они справятся. Дочь Ксению теледива назначила ответственной за поставки стройматериалов и бухгалтерию, а сын выступит в качестве разнорабочего. Сама она намерена стать дизайнером, создавая интерьер для своего родового гнезда.