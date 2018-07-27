Роза Сябитова выгнала строителей со своей подмосковной дачи
Телеведущая Роза Сябитова в Подмосковье строит дачу, откуда решила выгнать строителей. Ещё два года назад теледива начала строительство дома, на приобретённом участке, однако рабочие, которых она наняла, оказались недобросовестными.
После того, как сроки строительства постоянно переносились, бесследно пропадали материалы, а в доме дела не продвигались, Роза Сябитова решила принять важное решение, она уволила прораба вместе со строителями. Теперь телеведущая планирует достраивать дом самостоятельно, с помощью взрослых детей.
В принципе дом уже построен, строителей телеведущая уволила, когда его начали утеплять, здесь почти готовы терраса и балкон, конечно работы ещё много, но Роза Сябитова уверена, что они справятся. Дочь Ксению теледива назначила ответственной за поставки стройматериалов и бухгалтерию, а сын выступит в качестве разнорабочего. Сама она намерена стать дизайнером, создавая интерьер для своего родового гнезда.