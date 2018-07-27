Владелец паранормального музея купил одержимую картину с пеплом преступника Чарльза Мэнсона
Имя преступника Чарльза Мэнсона вызывает ужас у американцев из-за серии жестоких убийств, но Райан Алмайти решил нарисовать его портрет. Владелец паранормального музея купил у художника одержимую картину с пеплом маньяка, куда еще была добавлена кровь автора.
После смерти серийного убийцы он смог раздобыть горсть нужного материала на месте кремации, после чего решил продать полотно любителю мистики из Лос-Анджелеса. Зак Баганс собрал в музее много вещей, обладающих аномальными свойствами, так что заплатил за это чудо 2000 долларов.
Он не стал говорить журналистам о паранормальных свойствах покупки, но перед этим уже приобрел челюсти Мэнсона, которые были украдены у него заключенным. Сейчас они лежат рядом с бумажным ожерельем, а владелец музея надеется, что скоро дух картины может показать людям свою силу.