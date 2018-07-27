Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа

Учёные обращают внимание на опасность диоксида титана Е171. Вещество можно часто встретить на этикетках косметических средств и зубной пасты, оно известно своими отбеливающими свойствами. Массовое добавление Е171 в гигиенические продукты совпало с увеличением числа диагностирования сахарного диабета в 4 раза. Научные сотрудники доказали, что эти два события связаны между собой.Учёные провели исследование, в ходе которого, изучили образцы тканей 11 добровольцев. Анализ выявил в организме 8 человек, страдающих от диабета II типа, нахождение диоксида титана. У здоровых участников содержание Е171 не обнаружено. Последующие исследование с задействованием большого количества людей позволит доказать вред вещества.