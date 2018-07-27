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Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа

Научные сотрудники Техасского университета доказали, что зубная паста может стать фактором, вызвавшим развитие диабета II типа. По словам учёных, опасность представляет диоксид титана, придающий белизну зубам.

Учёные: Зубная паста может вызвать диабет II типа


Учёные обращают внимание на опасность диоксида титана Е171. Вещество можно часто встретить на этикетках косметических средств и зубной пасты, оно известно своими отбеливающими свойствами. Массовое добавление Е171 в гигиенические продукты совпало с увеличением числа диагностирования сахарного диабета в 4 раза. Научные сотрудники доказали, что эти два события связаны между собой.

Учёные провели исследование, в ходе которого, изучили образцы тканей 11 добровольцев. Анализ выявил в организме 8 человек, страдающих от диабета II типа, нахождение диоксида титана. У здоровых участников содержание Е171 не обнаружено. Последующие исследование с задействованием большого количества людей позволит доказать вред вещества.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:20
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