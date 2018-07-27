Мария Захарова со Стивеном Сигалом раскурила «сигару мира»

На данное мероприятие приехали многочисленные представители отечественного шоу-бизнеса. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также приняла решение не отставать от звезд и немного поразвлечься на летнем отдыхе. В своём аккаунте Facebook Захарова рассказала, что в этом году российский исполнитель песен Эмин несет ответственность за организацию данного фестиваля. Также представитель МИД обнародовала несколько публикаций с грандиозного события. Среди данных фото был снимок со знаменитым актёром Стивеном Сигалом.Стоит отметить, что многие фолловеры скептически отнеслись к времяпрепровождению Захаровой. Они заявили, что ей следовало не раскуривать сигару на фестивале, а стоит готовиться к международным брифингам.