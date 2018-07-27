Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева опозорилась из-за незнания английского языка

«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой известной старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические! Я люблю вас, Алексей», - написала Алена Водонаева в личном инста-блоге.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 26 Июл 2018 в 9:00 PDT

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что зачастую все участники, которые уходят за ворота «Дома-2», остаются известными личностями. Алена Водонаева не стала исключением.На сегодняшний день за личным микроблогом красавицы следит больше двух миллионов пользователей социальной сети Инстаграм. Каждый день Алена радует своих верных фанатов, публикуя у себя на страничке свежие фотографии, видеозаписи и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.Сейчас бывшая звезда «Дома-2» в компании своего любимого супруга Алексея Косинуса путешествует по Соединенным Штатам Америки. Многие поклонники знаменитости были уверены, что их любимица знает английский язык, тем более, что у Алены есть высшее образование. Но не тут-то было.На данный момент многие недоброжелатели Алены Водонаевой вовсю глумятся над телеведущей, которая, не зная элементарных вещей, решает, что имеет полное право унижать людей с лишним весом. Хейтеры подчеркнули, что лучше не иметь совершенного тела, но иметь мозги.Стоит отметить, что сегодня в Сети появилась информация о том, что Алена Водонаева и Алексей Косинус сделали очень серьезный для их семьи шаг – произнесли заветные клятвы повторно только уже в церкви. Сама церемония венчания прошла в Лас-Вегасе, в небольшой церквушке.Экс-звезда «Дома-2» тут же отметила, что никогда не забудет этот важный для ее семейства день и поспешила опубликовать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм видеоролик, на котором запечатлен кусочек самого таинства.Подчеркнем, что Алена довольно часто любит заявлять журналистам и своим верным поклонникам, что невероятно счастлива именно с этим мужчиной, ведь только Алексею удается так ее удивлять. К слову, Водонаева и Косинус долгое время до отношений были просто хорошими друзьями.