Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева опозорилась из-за незнания английского языка
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева не знает английского языка.
Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что зачастую все участники, которые уходят за ворота «Дома-2», остаются известными личностями. Алена Водонаева не стала исключением.
На сегодняшний день за личным микроблогом красавицы следит больше двух миллионов пользователей социальной сети Инстаграм. Каждый день Алена радует своих верных фанатов, публикуя у себя на страничке свежие фотографии, видеозаписи и сториз, многие из которых буквально взрывают Сеть.
Сейчас бывшая звезда «Дома-2» в компании своего любимого супруга Алексея Косинуса путешествует по Соединенным Штатам Америки. Многие поклонники знаменитости были уверены, что их любимица знает английский язык, тем более, что у Алены есть высшее образование. Но не тут-то было.
На данный момент многие недоброжелатели Алены Водонаевой вовсю глумятся над телеведущей, которая, не зная элементарных вещей, решает, что имеет полное право унижать людей с лишним весом. Хейтеры подчеркнули, что лучше не иметь совершенного тела, но иметь мозги.
Стоит отметить, что сегодня в Сети появилась информация о том, что Алена Водонаева и Алексей Косинус сделали очень серьезный для их семьи шаг – произнесли заветные клятвы повторно только уже в церкви. Сама церемония венчания прошла в Лас-Вегасе, в небольшой церквушке.
Экс-звезда «Дома-2» тут же отметила, что никогда не забудет этот важный для ее семейства день и поспешила опубликовать у себя на страничке в социальной сети Инстаграм видеоролик, на котором запечатлен кусочек самого таинства.
«Это был самый чудесный день. Наша свадьба в той самой известной старой церкви. Самая искренняя регистрация. Без всяких там «ячеек общества». Нас обвенчал самый милый и старенький священник. Фотографий будет много и они фантастические! Я люблю вас, Алексей», - написала Алена Водонаева в личном инста-блоге.
Подчеркнем, что Алена довольно часто любит заявлять журналистам и своим верным поклонникам, что невероятно счастлива именно с этим мужчиной, ведь только Алексею удается так ее удивлять. К слову, Водонаева и Косинус долгое время до отношений были просто хорошими друзьями.