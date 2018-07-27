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Учёные создали маску от бессонницы

Учёные из Стэнфордского университета создали маску для лица, помогающую избавиться от бессонницы. Разработка посылает через камеру вспышки света, нормализующие работу циркадных ритмов.

Учёные создали маску от бессонницы


Учёные заметили, что бороться с бессонницей можно с помощью световых импульсов. В мозгу человека есть нервы, особо чувствительные к свету. Воздействуя на эти участки можно управлять выработкой гормона мелатонина, который ответственен за работу циркадных ритмов. Биологические часы человека зависят от света - организм просыпается с восходом солнца и засыпает при его заходе. Однако у некоторых циркадные ритмы работают иначе, таких людей называют "совами" - они поздно ложатся и поздно встают.

Нормализовать циркадные ритмы и избавить от бессонницы поможет новая разработка учёных - маска для лица. Разработка использует световые импульсы, длительностью в несколько миллисекунд. Специалисты сравнивают эти импульсы со вспышками камер. Благодаря стимуляции светочувствительных нейронов нормализуется режим дня.
 
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Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 22:00
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