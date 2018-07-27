Учёные создали маску от бессонницы

Учёные заметили, что бороться с бессонницей можно с помощью световых импульсов. В мозгу человека есть нервы, особо чувствительные к свету. Воздействуя на эти участки можно управлять выработкой гормона мелатонина, который ответственен за работу циркадных ритмов. Биологические часы человека зависят от света - организм просыпается с восходом солнца и засыпает при его заходе. Однако у некоторых циркадные ритмы работают иначе, таких людей называют "совами" - они поздно ложатся и поздно встают.Нормализовать циркадные ритмы и избавить от бессонницы поможет новая разработка учёных - маска для лица. Разработка использует световые импульсы, длительностью в несколько миллисекунд. Специалисты сравнивают эти импульсы со вспышками камер. Благодаря стимуляции светочувствительных нейронов нормализуется режим дня.