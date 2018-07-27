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Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в форме белой медузы

Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в форме белой медузы. Объект пролетал на небольшой скорости над домами и был хорошо заметен в небе.

Мальчик из Малайзии запечатлел на камеру НЛО в форме белой медузы


Свидетель события в возрасте 10 лет был поражен невиданным зрелищем, так как внеземной корабль пришельцев имел шапку, ножку и неизвестный материал. Потом к нему присоединились другие дети и взрослые, тоже наблюдавшие за полетом НЛО. После небольшого пируэта в воздухе он решил быстро умчаться в высоту и исчез.



Ребенок послал материалы специалистам, а также решил сначала не публиковать их в сетях из-за выражения своего лица. Скептики предположили, что это мог быть пакет или дрон, но потом изменили свое мнение, наблюдая за точным направлением полета внеземной технологии.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:00
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