В РФ могут лицензировать водителей такси

В свою очередь представители общероссийского объединения пассажиров обратилось в Государственную Думу с предложением касательно введения лицензирования водителей такси. Согласно мнению представителей организации, извозчики должны осуществить работу на основании полученного разрешения на перевозки. Заместителем главы общественной организации Ильёй Изотовым отмечается, что в государстве на сегодняшний день лицензии выдаются только на транспортные средства в классическом таксопарке.Стоит отметить, что в России на пользование агрегаторами такси не требуется разрешения. При этом в извозе работать могут бывшие злоумышленники. По словам Изотова, пробелы в законодательстве в итоге допускают потенциально опасных людей, которые работают в такси, способные на насилие по отношению к пассажирам.