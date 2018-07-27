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В РФ могут лицензировать водителей такси

В Российской Федерации могут лицензировать водителей такси. Такого рода решение может в итоге помочь снизить в Российской Федерации количество извозчиков-нелегалов, а также обезопасить пассажиров.

В РФ могут лицензировать водителей такси


В свою очередь представители общероссийского объединения пассажиров обратилось в Государственную Думу с предложением касательно введения лицензирования водителей такси. Согласно мнению представителей организации, извозчики должны осуществить работу на основании полученного разрешения на перевозки. Заместителем главы общественной организации Ильёй Изотовым отмечается, что в государстве на сегодняшний день лицензии выдаются только на транспортные средства в классическом таксопарке.

Стоит отметить, что в России на пользование агрегаторами такси не требуется разрешения. При этом в извозе работать могут бывшие злоумышленники. По словам Изотова, пробелы в законодательстве в итоге допускают потенциально опасных людей, которые работают в такси, способные на насилие по отношению к пассажирам.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:50
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