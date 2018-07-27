Экс-участница «Дома-2» Алиана Устиненко пришла на телепроект

«Оо..Алианка все-таки уже вернулась на проект. Давно пора, а то что-то они с Сашей подзатянули с окончательным расставанием то! Чувствую будет весело смотреть эфиры «Дома-2» с участием Устиненко!», «Как же я рада, что Алиана снова на проекте! Она по крайней мере не вызывает рвотный рефлекс, чем некоторые особы, которые просто-таки заполонили Поляну!», «Ооо..скоро будет жарко..Устиненко, Гобозов, Жарикова..Ничего себе треугольничек..перспективненький», - принялись писать зрители «Дома-2» в Сети.

«Я хочу не просто Сейшельскую свадьбу, я хочу настоящую. Но это пока все на уровне разговоров, я еще не придумал, как и что будет. Я не думаю, что Оля откажется, как в прошлый раз на Острове. Потому что она сама ждет этого очень сильно. И я жду!!!», - заявляет Гобозов.



Несмотря на то, что Алиана довольно давно покинула прославленную телестройку, за ее личной жизнью и соответственно социальными сетями продолжают пристально следить многочисленные телезрители. Каждый день Устиненко радует своих преданных поклонников, наполняя личный микроблог яркими снимками, видеороликами и сториз, многие из которых просто взрывают Сеть.Несколько часов назад Алиана опубликовала у себя на страничке в социальной сети Инстаграм новую фотографию, под которой она решила сделать рекламу на очередной кастинг «Дом-2».Нужно сказать, что не только многочисленные фанаты , но огромнейшее количество недоброжелателей одного из самых популярных телешоу России уверены в том, что Устиненко вернулась в Периметр, поэтому уже сейчас находятся в предвкушении от того, что же будет происходить на Поляне.Стоит отметить, что буквально вчера Александр Гобозов, еще официальный супруг Алианы Устиненко, написал в личном микроблоге пост, в котором заявил, что видит Ольгу Жарикову своей будущей женой и матерью его еще нескольких наследников.Мужчина даже рассказал, что ради Ольги готов пойти на многие жертвы, поэтому перестал общаться с некоторыми девушками, которые хоть как-то с ним флиртуют или уделяют много внимания. Несмотря на то, что Александр еще официально не развелся, мужчина уже планирует в ближайшее время сделать предложение руки и сердца Жариковой.