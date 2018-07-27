KIA начала производство нового компактного кроссовера версии KIA KX1

Модель KIA KX1 представляет собой китайскую вариацию модели. Реализации авто наладили на европейском и южнокорейском рынке. Новый компакт-кросс имеет на переднем бампере накладку, видоизмененные осветители, другие боковые зеркала. «Топовый» KX1 оснащается светодиодными ДХО непосредственно в форме бумеранга, которые заняли место «противотуманок» как в случае Stonic. Новинку наделили двумя выхлопными патрубками. В свою очередь фронтальная панель компакт-кросса версии KIA KX1 обладает тачскрином для современного информационно-развлекательного комплекса. В отличие от автомобильного салона Stonic Иинтерьер новинки обладает круглыми дефлекторами обдува, другим центральным тоннелем, прочим рулевым колесом, видоизмененным блоком управления климатической установкой.Новинка по размерам немного меньше версии KIA Stonic: 4100х1735х1503 мм. Колесная база составляет 2570 мм. В случае китайского паркетника предусматривается бензиновый мотор 1.4 на 95 либо 100 л.с. Двигатель сочетается с МКПП, а также АКПП.