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KIA начала производство нового компактного кроссовера версии KIA KX1

Паркетник на основе версии Stonic выпускается в Китае на мощностях совместного развивающегося предприятия южнокорейского бренда, а также компании Dongfeng.

KIA начала производство нового компактного кроссовера версии KIA KX1


Модель KIA KX1 представляет собой китайскую вариацию модели. Реализации авто наладили на европейском и южнокорейском рынке. Новый компакт-кросс имеет на переднем бампере накладку, видоизмененные осветители, другие боковые зеркала. «Топовый» KX1 оснащается светодиодными ДХО непосредственно в форме бумеранга, которые заняли место «противотуманок» как в случае Stonic. Новинку наделили двумя выхлопными патрубками. В свою очередь фронтальная панель компакт-кросса версии KIA KX1 обладает тачскрином для современного информационно-развлекательного комплекса. В отличие от автомобильного салона Stonic Иинтерьер новинки обладает круглыми дефлекторами обдува, другим центральным тоннелем, прочим рулевым колесом, видоизмененным блоком управления климатической установкой.

Новинка по размерам немного меньше версии KIA Stonic: 4100х1735х1503 мм. Колесная база составляет 2570 мм. В случае китайского паркетника предусматривается бензиновый мотор 1.4 на 95 либо 100 л.с. Двигатель сочетается с МКПП, а также АКПП.
 
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Добавил: tantan61 Сегодня, 21:40
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