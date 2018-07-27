В Якутске пришельцы повредили носовую часть самолета после внезапной атаки

После посадки пилоты заметили сильные дефекты корпуса, что также относилось к разъеденному неизвестным веществом фюзеляжу. Только благодаря удачному стечению обстоятельств люди остались живы, а эксперты отметили, что жидкость на поврежденной части напоминает кислоту.Пока сотрудники органов проводят расследование и выясняют все обстоятельства происшествия. Исследователи даже не сомневаются, что виновниками стали гуманоиды, проносящиеся мимо землян на своем корабле. Они не верят, что погодные условия могли вызвать такие повреждения, так что ждут результаты экспертизы.