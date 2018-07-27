Низкий уровень освещения активизирует охоту ос-наездников на тлей

Световыми загрязнениями, исходящим в больших объемах от любого искусственного источника освещения, скрывается от астрономов Млечный путь, сбиваются с курса перелетные птицы, а так же провоцируется преждевременное пробуждение деревьев после зимы. Причем ситуация усугубляться постоянно.Учеными, под руководством Дика Сандерса, выращены на 48 площадках всходы ячменя и бобов, с последующим заселением на эту территорию 4-х видов ос-наездников, а так же тли. Причем за поведением насекомых наблюдали 10 поколений. В результате выяснилось, что в условиях низкой освещенности осы охотились и убивали в два раза больше, когда поступало больше яркого света, насекомые не обращали особого внимания на своих потенциальных жертв. При этом сами растения, проявляли реакцию на усиление уровня освещенности, активируя рост биомассы.Как предположили ученые, даже при незначительном световом загрязнении, проявляется значительное негативное влияние на экосистему Земли.