Audi А6 прошел первый тест-драйв

Автомобиль Audi А6 прошёл первый тест-драйв, получив положительные отметки за стильный кузов и технические характеристики. Новинка оснащена силовым агрегатом ёмкостью 3,9 литра мощностью 286 лошадиных сил.
Основной отличительной чертой автомобиля Audi А6 является его внешний вид. Экстерьер новинки отличается иной решёткой радиатора, головной оптикой и массой других нюансов. В нижней части транспортного средства имеется светодиодная подсветка, которая визуально увеличивает клиренс. В остальном автомобиль сохранил классические черты.
Стоит отметить, что у Audi А6 хорошая шумоизоляция, даже во время поездки на повышенной скорости пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Также в ходе тестирования эксперты проверили транспортное средство на производительность и защиту от внешних раздражителей. В результате автомобиль получил в основном положительные отзывы.