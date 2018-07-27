Audi А6 прошел первый тест-драйв

Основной отличительной чертой автомобиля Audi А6 является его внешний вид. Экстерьер новинки отличается иной решёткой радиатора, головной оптикой и массой других нюансов. В нижней части транспортного средства имеется светодиодная подсветка, которая визуально увеличивает клиренс. В остальном автомобиль сохранил классические черты.Стоит отметить, что у Audi А6 хорошая шумоизоляция, даже во время поездки на повышенной скорости пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Также в ходе тестирования эксперты проверили транспортное средство на производительность и защиту от внешних раздражителей. В результате автомобиль получил в основном положительные отзывы.