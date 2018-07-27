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Audi А6 прошел первый тест-драйв

Автомобиль Audi А6 прошёл первый тест-драйв, получив положительные отметки за стильный кузов и технические характеристики. Новинка оснащена силовым агрегатом ёмкостью 3,9 литра мощностью 286 лошадиных сил.

Audi А6 прошел первый тест-драйв


Основной отличительной чертой автомобиля Audi А6 является его внешний вид. Экстерьер новинки отличается иной решёткой радиатора, головной оптикой и массой других нюансов. В нижней части транспортного средства имеется светодиодная подсветка, которая визуально увеличивает клиренс. В остальном автомобиль сохранил классические черты.

Стоит отметить, что у Audi А6 хорошая шумоизоляция, даже во время поездки на повышенной скорости пассажиры будут чувствовать себя комфортно. Также в ходе тестирования эксперты проверили транспортное средство на производительность и защиту от внешних раздражителей. В результате автомобиль получил в основном положительные отзывы.
 
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Авто
Добавил: Алина Сегодня, 21:10
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