Деми Ловато отменила все выступления

Сообщается, что Ловато отменила свои выступления из-за лечения от наркотической зависимости. Певица уже прошла курс лечения и сейчас находится в кругу своей семьи, с помощью которой восполняет запас физической и эмоциональной энергии. Еще 24 июля стало известно касательно передозировки наркотиками у Деми. После этого артистку госпитализировали, при этом сразу были отменены ближайшие выступления. Но представители артистки просят не распространять о ней слухи, напоминая, что она имеет право на личную жизнь. Они сообщают, что билеты, которые были куплены на отмененные концерты, надо сохранить, так как Ловато в октябре догонит концертный график.Исполнительница песен с раннего возраста переживала трудности. У артистки не только зависимость от наркотических веществ и алкогольных напитков, но и проблемы с неправильным питанием, а также биполярное расстройство. Но, невзирая на это, Деми все равно является одной из самых дорогих певиц в мире.