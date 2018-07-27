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Деми Ловато отменила все выступления

По некоторым данным стало известно, что еще с 2010 года двадцатипятилетняя Деми Ловато употребляет алкоголь и наркотики.

Деми Ловато отменила все выступления


Сообщается, что Ловато отменила свои выступления из-за лечения от наркотической зависимости. Певица уже прошла курс лечения и сейчас находится в кругу своей семьи, с помощью которой восполняет запас физической и эмоциональной энергии. Еще 24 июля стало известно касательно передозировки наркотиками у Деми. После этого артистку госпитализировали, при этом сразу были отменены ближайшие выступления. Но представители артистки просят не распространять о ней слухи, напоминая, что она имеет право на личную жизнь. Они сообщают, что билеты, которые были куплены на отмененные концерты, надо сохранить, так как Ловато в октябре догонит концертный график.

Деми Ловато отменила все выступления


Исполнительница песен с раннего возраста переживала трудности. У артистки не только зависимость от наркотических веществ и алкогольных напитков, но и проблемы с неправильным питанием, а также биполярное расстройство. Но, невзирая на это, Деми все равно является одной из самых дорогих певиц в мире.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:24
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