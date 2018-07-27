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Бренд Tommy Hilfiger представил линейку "умной" одежды

Дизайнеры Tommy Hilfiger разработали "умную" одежду. Теперь частоту ношения продукции будет отслеживать специальный чип. Самые преданные фанаты бренда будут вознаграждены ценными призами.

Бренд Tommy Hilfiger представил линейку "умной" одежды


Бренд Tommy Hilfiger выпустил линейку "умной" одежды, в которую вошли 23 предмета. Изюминкой новинки стало наличие чипа, отслеживающего частоту ношения одежды. Вся информация передаётся жучком через Bluetooth-модуль, находящийся на предмете гардероба. Со встроенным микрочипом были выпущены толстовки, футболки, джинсы, юбки и куртки.

Преданные поклонники Tommy Hilfiger теперь будут вознаграждены. При помощи специального приложения клиенты смогут получать задания, за выполнение которых начисляются баллы. Бонусы также поступают за частое ношение одежды. Собранные баллы можно обменять на одежду бренда, билеты на показы и предметы с автографами. По желанию, клиент может самостоятельно отключить чип.
 
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:50
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