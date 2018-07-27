Беременная певица Нюша повеселилась на свадьбе актрисы Ирины Медведевой

Будущая мама редко выходит в свет, но сейчас сделала исключение. Звезда отметила, что это был незабываемый день для всех гостей и новобрачных, после чего пожелала паре счастья и любви. Подписчики сразу увидели, что певица Нюша сильно поправилась, но были рады видеть ее в позитивном настроении.Пользователи сетей считают, что интересное положение только усилило шарм исполнительницы, после чего назвали ее очаровательной особой и красавицей. Перед такими событиями знаменитость во время интервью призналась, что старается больше отдыхать и сократила до минимума рабочий график.