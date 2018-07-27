Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»

Канадский актер Райан Рейнольдс заявил, что это будет не миловидный семейный фильм, а более взрослая версия данной картины. Главным героем новой киноленты станет взрослый наркоман, в дом которого в канун Рождества решат проникнуть злоумышленники. Как и в оригинальном фильме, главный герой будет защищать своё жилье от воров, однако в отличие от оригинальной версии, обороняться он будет под действием марихуаны. В настоящее время неизвестно, будет ли Райан Рейнольдс сам играть главную роль, или же займётся только продвижением проекта.Репортеры узнали, что режиссёром картины назначен Августин Фриззел. Сценарий к взрослому кинофильму создали Кевин Барроус и Мэтт Майдер. Рабочее название киноленты «Один накуренный».