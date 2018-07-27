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Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»

Райан Рейнольдс - звезда боевика «Дэдпул», сообщил, что он планирует в скором времени снять ремейк киноленты «Один дома».

Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»


Канадский актер Райан Рейнольдс заявил, что это будет не миловидный семейный фильм, а более взрослая версия данной картины. Главным героем новой киноленты станет взрослый наркоман, в дом которого в канун Рождества решат проникнуть злоумышленники. Как и в оригинальном фильме, главный герой будет защищать своё жилье от воров, однако в отличие от оригинальной версии, обороняться он будет под действием марихуаны. В настоящее время неизвестно, будет ли Райан Рейнольдс сам играть главную роль, или же займётся только продвижением проекта.

Райан Рейнольдс снимет ремейк фильма «Один дома»


Репортеры узнали, что режиссёром картины назначен Августин Фриззел. Сценарий к взрослому кинофильму создали Кевин Барроус и Мэтт Майдер. Рабочее название киноленты «Один накуренный».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:25
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