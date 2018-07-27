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Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова скучает по своей прошлой жизни

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» уверены, что новая ведущая проекта Юлия Ефременкова скучает по своей прошлой жизни.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что Юлия Ефременкова - бессменная телеведущая «Острова любви». В отличие от Андрея Черкасова, Влада Кадони или Ксении Бородиной, девушке подходит работа в тропиках, ведь ей не нужно присматривать за домашними животными, воспитывать детей, да и молодого человека у новоиспеченной блондинки нет.

Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова скучает по своей прошлой жизни

На сегодняшний день Юлия Ефременкова продолжает заявлять, что не готова к новым отношениям после расставания с Сергеем Кучеровым. По словам телеведущей, ей нужны искренние чувства, которых на данный момент она не сможет испытать к другому человеку, так как до сих пор не отошла после прошлых отношений.

И вот несколько часов назад Юлия решила поделиться с преданными поклонниками своими переживаниями. У себя на страничке в социальной сети Инстаграм Ефременкова опубликовала новый пост, в котором сообщила подписчикам, что у нее появилось очень много свободного времени.

Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова скучает по своей прошлой жизни

По словам телеведущей, она решила заняться весьма интересным делом на досуге. Оказывается, что Юлия принялась пересматривать старые выпуски популярного телепроекта «Дома-2» и смотрит только те серии, на которых она уже являлась полноправной участницей реалити.

Нужно сказать, что многие пользователи Сети посчитали, что Юлия скучает по своей прошлой жизни и по своему молодому человеку. А некоторые даже сделали предположение, что Ефременкова и вовсе сожалеет, что связала свою жизнь с «Домом-2».

Отметим, что Юлия призналась своим фанатам, что тогда, когда она пришла на проект, и сейчас это две совершенно разные личности. Также Ефременкова заявила поклонникам, что неимоверно скучает по тем ребятам, которые ранее были ее коллегами по реалити, и что ее замучила ностальгия.

Зрители «Дома-2» уверены, что Юлия Ефременкова скучает по своей прошлой жизни

Сейчас многие телезрители «Дома-2» начали задаваться вопросом, что же на самом деле происходит с Юлией Ефременковой? Возможно она снова хочет стать просто участницей телепроекта, а не его ведущей? Или же блондинка скучает по том времени, когда возле нее находится ее возлюбленный Сергей Кучеров?

«Юль, что с тобой? Мне кажется тебе нужно возвращать Сергея, без него ты не ты!», - написала одна из поклонниц Юлии Ефременковой в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02
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