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Ксения Собчак попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес ее фигуры в купальнике

Несколько дней назад популярная теледива Ксения Собчак отправилась в небольшой отпуск к морю и по традиции всех блогеров социальной сети Instagram опубликовала на своей странице фотографию в купальнике.

В подписи к ней она призвала своих подписчиков перестать критиковать других людей, будь это медийная личность, сосед или офисный сотрудник.

Ксения Собчак попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес ее фигуры в купальнике

«Все, что вы замечаете, о чем пишите и то, что вас волнует — это и есть вы. Это то, из чего состоит ваша жизнь и то, через какую линзу вы на этот мир смотрите. Мир создаете вы сами, тем, что вы видите и тем, о чем вы думаете», - написала знаменитость.

По ее словам, несколько лет назад она и сама грешила этим, однако сейчас прекратила это делать и ограничила общение с теми людьми, суть общения с которыми сводится к обсуждению чужих недостатков.

Ксения уверена, что яд в первую очередь убивает того, кто его производит. На понимание этого у нее ушло несколько лет, но она рада, что пришла к этому.

Ксения Собчак попросила подписчиков воздержаться от негативных комментариев в адрес ее фигуры в купальнике

В заключении девушка посоветовала пользователям сети прежде, чем писать какие-то гадости в комментариях или говорить их вспомнить, что рассказывают они будут только о себе, а не о том, кого пытаются раскритиковать.

Ну а потренировать сдержанность Собчак порекомендовала на ее фото в купальнике, попросив подписчиков не писать ей о «грубом фотошопе», «отвратительном целлюлите» и «жутком купальнике».
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 13:48
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