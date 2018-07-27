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Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки

Эксперты сообщают, что не стоит использовать смартфон во время его зарядки. Пренебрежение этой рекомендацией может обернуться вздутием и взрывом аккумулятора.

Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки


Эксперты предупреждают об опасности, с которой может столкнуться пользователь во время неправильной эксплуатации смартфона. Во время подзарядки гаджета категорически запрещается его использование.

Современные смартфоны работают на литиево-ионных аккумуляторах, требующих подзарядки каждые 48 часов. Особенностью этих батарей является нагрев во время зарядки. Если при этом ещё пользоваться гаджетом может произойти перегрев устройства, что спровоцирует вздутие батареи и её взрыв. Регулярный перегрев аккумулятора отразится на его эксплуатации - батарея будет быстрее садиться и медленнее заряжаться, также сократиться срок её эксплуатации. Эксперты рекомендуют в случае, когда необходимо срочно воспользоваться смартфоном во время подзарядки, вначале отключить гаджет от сети.
 
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Технологии
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 20:40
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