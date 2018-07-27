Эксперты: Нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки

Эксперты предупреждают об опасности, с которой может столкнуться пользователь во время неправильной эксплуатации смартфона. Во время подзарядки гаджета категорически запрещается его использование.Современные смартфоны работают на литиево-ионных аккумуляторах, требующих подзарядки каждые 48 часов. Особенностью этих батарей является нагрев во время зарядки. Если при этом ещё пользоваться гаджетом может произойти перегрев устройства, что спровоцирует вздутие батареи и её взрыв. Регулярный перегрев аккумулятора отразится на его эксплуатации - батарея будет быстрее садиться и медленнее заряжаться, также сократиться срок её эксплуатации. Эксперты рекомендуют в случае, когда необходимо срочно воспользоваться смартфоном во время подзарядки, вначале отключить гаджет от сети.