Безруков представил новый сингл своей группы "Крёстный папа"

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 26 Июл 2018 в 10:48 PDT

Сергей Безруков в качестве музыканта выступил сравнительно недавно, однако его группа может похвастаться тремя работами. Первая композиция на видеохостинге YouTube за короткое время набрала более миллиона просмотров, такой успех взбодрил артиста. Теперь Сергей Безруков готов к продолжению реализации своей давней мечты стать профессиональным автором исполнителем.Накануне в Instagram Сергей Безруков презентовал новую композицию «С какой мы планеты», ознакомив поклонников с припевом песни. Подписчики высоко оценили работу музыканта, назвав произведение позитивным и атмосферным. Как и обещал автор, композицию приятно слушать с закрытыми глазами. За короткий срок публикацию оценили большое количество пользователей.