В РФ в июле резко подорожали самые дешевые иномарки

Машины Ravon считают самыми дешевыми иномарками на территории РФ. Модели R2, а также Nexia подорожали на 50 тыс руб каждая. Седан Gentra подорожал на 20 тыс руб. Базовая версия Ravon R2 расценивается в России после подорожания в 489 тыс руб. Стоимость самой укомплектованной вариации составляет 559 тыс руб. Стандартная Nexia реализуется за 499 тыс руб. «Топовая» версия авто стоит 599 тыс руб. Седан версии Ravon Gentra в стандартной сборке стал дороже 569 тыс руб. В максимальной комплектации авто стоит 699 тыс руб.Разговоры касательно подорожания версий Ravon в РФ стартовали в мае, но по мнению некоторых экспертов, стоимость данных авто увеличится сразу на 200 тыс руб. По заявлению производителя, не стоит ожидать такого резкого подорожания, потому что он продает версии массового сегмента. В любом случае июльский пересмотр расценок станет для узбекской марки в РФ последним.