Исследователи заметили в Солнечной системе открытый портал пришельцев внушительных размеров

Авторы сюжета отметили, что часто фиксируют различные аномалии, не являющиеся помехами в работе спутников или космическими объектами. NASA пытается убедить людей в природном происхождении НЛО, которые часто появляются возле светила и имеют различные формы.Юзеры были заинтригованы такой информацией и предположили, что гуманоиды используют портал для отправки похищенных людей в иные миры с демоническими существами. Также были версии о боевых технологиях, защищающих звезду от нападения агрессивных внеземных цивилизаций.