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Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для родственницы Ольги и Алены Рапунцель

Многочисленные телезрители скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» принялись требовать у руководства проекта, чтобы те отправили мать Ольги и Алены Рапунцель на передачу «Перезагрузка».

Преданным поклонникам всегда было интересно посмотреть на женщину, которая воспитала «бренд» прославленной телестройки. Оказывается, что зрителям давно было понятно, что у интеллигентных родителей явно никогда бы не выросла такая дочь, которая считает, что демонстрировать свое оголенное тело на камеру не является, чем-то пошлым или порочным.

Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для родственницы Ольги и Алены Рапунцель

И вот, несколько лет назад, телезрители были вознаграждены за свое терпение, ведь Татьяну Владимировну пригласили посетить Сейшельские острова. Тогда женщина не только впервые посетила скандальный телепроект, но и даже успела запомниться зрителям своим поведением, ведь устроила в Периметре две отвратные потасовки с Николаем Барановским и Николаем Должанским.

На сегодняшний день Рапунцель-старшая находится на Поляне. На данный момент пребывание Татьяны Владимировной имеет совершено другую миссию. Женщина помогает своей старшей дочери присматривать за новорожденной малышкой Василисой, да и о помощи и поддержке младшей наследнице не забывает.

Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для родственницы Ольги и Алены Рапунцель

Стоит отметить, что в последнее время многие телезрители начали замечать, что у Татьяны Владимировной напрочь отсутствует вкус и чувство стиля. Ведь, по словам поклонников «Дома-2», нужно быть очень смелым человеком, чтобы посетить съемочный процесс в прозрачной майке или джемпере в сеточку.

Да и домовские стилисты по неизвестным на то причинам решили промолчать и выпустили мать Ольги и Алены Рапунцель в кадр, хотя они могли предложить женщине что-то из местной костюмерной. По словам телезрителей, с каждым днем Татьяна Владимировна удивляет их все больше и больше.

По этой причине поклонники «Дома-2» и решили обратиться к руководству и телеведущей проекта Ксении Бородиной, которых попросили отправить Рапунцель-старшую на программу «Перезагрузка».

Телезрители «Дома-2» требуют «перезагрузку» для родственницы Ольги и Алены Рапунцель

«Ксюш, забери, пожалуйста, к себе на программу «Перезагрузка» Рапунцель-старшую! Ну невозможно уже смотреть на эти розовые леггинсы и футболки с открытой спиной..противно эфиры смотреть, где появляется Татьяна Владимировна!», «Разве нельзя к женщине стилиста подослать? Руководство куда смотрит?», «Когда показывают ВИП-дом я вообще стараюсь не смотреть телевизор..это же ужас просто!», - пишут телезрители «Дома-2» в Сети.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:28
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