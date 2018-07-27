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Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа Кобзона, как стабильно тяжелое

Двадцать шестого июля был госпитализирован заслуженный артист России и первый заместитель представителя комитета Госдумы Иосиф Кобзон.

Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа Кобзона, как стабильно тяжелое


Состояние восьмидесятилетнего Иосифа Кобзона у медиков пока не вызывает серьезных опасений. Врачи оценивают его как стабильно тяжелое. В скором времени заслуженный артист России должен поправиться, так как он имеет сильную волю к жизни, что позволяет певцу справляться со своей болезнью. В настоящее время знаменитость проходит курс химиотерапии. Медики считают, что он должен стабилизировать состояние Кобзона, однако время от времени оно ухудшается из-за диагностированного рака, который был обнаружен тринадцать лет назад.

Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа Кобзона, как стабильно тяжелое


В июне этого года уже поступала информация о плановой госпитализации исполнителя песен. Однако Иосиф Давыдович, а также его представители от комментариев на этот счет воздерживались.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:25
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