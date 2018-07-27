Врачи оценивают состояние здоровья Иосифа Кобзона, как стабильно тяжелое

Состояние восьмидесятилетнего Иосифа Кобзона у медиков пока не вызывает серьезных опасений. Врачи оценивают его как стабильно тяжелое. В скором времени заслуженный артист России должен поправиться, так как он имеет сильную волю к жизни, что позволяет певцу справляться со своей болезнью. В настоящее время знаменитость проходит курс химиотерапии. Медики считают, что он должен стабилизировать состояние Кобзона, однако время от времени оно ухудшается из-за диагностированного рака, который был обнаружен тринадцать лет назад.В июне этого года уже поступала информация о плановой госпитализации исполнителя песен. Однако Иосиф Давыдович, а также его представители от комментариев на этот счет воздерживались.