В центре Юрмалы предложили установить памятник Лайме Вайкуле

Многие задаются вопросом, где берет силы Лайма Вайкуле, ведь певица могла уже давно покинуть сцену и отдыхать от работы, однако у нее почасово расписан каждый день. Филипп Киркоров рассказал, что артистка длительное время ему компостировала мозг, но она, как и другие творческие люди, постоянно стремится к совершенству. Артур Гапарян, являющийся музыкальным критиком, заявил, что Вайкуле, из-за такого мероприятия, необходимо поставить памятник в центре Юрмалы. С мнением критика также согласились и другие знаменитые личности. По их мнению, исполнительница песен вдохнула в город новую жизнь.Стоит напомнить, что памятники при жизни уже установили Виктору Сухорукову, Иосифу Кобзону и многим другим знаменитостям. Постамент заслуживает также Лайма Вайкуле, которая смогла соединить Латвию и Россию во время сложных отношений между данными странами.