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В центре Юрмалы предложили установить памятник Лайме Вайкуле

Недавно в Юрмале прошел грандиозный фестиваль известной исполнительницы песен Лаймы Вайкуле.

В центре Юрмалы предложили установить памятник Лайме Вайкуле


Многие задаются вопросом, где берет силы Лайма Вайкуле, ведь певица могла уже давно покинуть сцену и отдыхать от работы, однако у нее почасово расписан каждый день. Филипп Киркоров рассказал, что артистка длительное время ему компостировала мозг, но она, как и другие творческие люди, постоянно стремится к совершенству. Артур Гапарян, являющийся музыкальным критиком, заявил, что Вайкуле, из-за такого мероприятия, необходимо поставить памятник в центре Юрмалы. С мнением критика также согласились и другие знаменитые личности. По их мнению, исполнительница песен вдохнула в город новую жизнь.

В центре Юрмалы предложили установить памятник Лайме Вайкуле


Стоит напомнить, что памятники при жизни уже установили Виктору Сухорукову, Иосифу Кобзону и многим другим знаменитостям. Постамент заслуживает также Лайма Вайкуле, которая смогла соединить Латвию и Россию во время сложных отношений между данными странами.
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: tantan61 Сегодня, 14:25
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