Супруга Никиты Преснякова Алена Краснова порадовала поклонников своей изящной фигурой в купальнике

Девушка позировала на пляже, выбрав для себя наряд, подчеркнувший все изгибы ее тела. Подписчики были восхищены великолепным загаром Алены Красновой, после чего обратили внимание на внешний вид избранницы музыканта. Они назвали ее красавицей, имеющей отличный вкус, после чего шутливо упомянули о конкуренции со звездами Голливуда.После роскошной свадьбы влюбленных, в сетях стали появляться слухи о беременности избранницы Никиты Преснякова. Потом они были опровергнуты, как и сообщения о семейных конфликтах, так что в отношениях знаменитостей царит полная идиллия.