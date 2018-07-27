Пентагон планирует заняться разработкой ИИ боевого направления

При этом уже запланированы примерно 600 проектов, основанных на использовании ИИ. На этом основании, Минобороны подает заявку в Конгресс, с просьбой финансирования на следующие шесть лет, в размере $1,7 млрд.Как рассказал замминистра обороны Соединенных Штатов Патрик Шэнэхэн, данными исследованиями будут полностью изменены существующие стратегии военных действий, это потребует от военных нового подхода к ИИ, позволяющего быструю интеграцию любых прорывов в этой области, для оперативной работы и внедрения новых «способов сражений».Необходимо напомнить, что многими учеными, занимающимися разработкой искусственного интеллекта, высказывается отрицательно отношение к созданию моделей полностью автономного вида оружия, в том числе машин, за которых ИИ будет принимать решение.В настоящее время многие страны, включая Россию, ведут разработки оружия с возможностями ИИ, только право совершать какие-либо действия остаются за человеком. Только все указывает на то, что США собираются пойти дальше и обучить роботов совершать самостоятельно направленные действия.