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Ученые: Сон возле вентилятора может причинить вред здоровью человека

Многие люди ночью включают вентиляторы, чтобы избавиться от духоты. Ученые доказали, что сон рядом с такими бытовыми предметами может причинить вред здоровью человека.

В воздухе начинает собираться пыль и пыльца, забивающая носовые пазухи. Такие процессы становятся виновниками возникновения астмы, а также высушивают кожу глаз и рта. Кроме того, человек может получить сенную лихорадку, и потом долгое время находиться в клинике.

Ученые: Сон возле вентилятора может причинить вред здоровью человека


Несмотря на предупреждения специалистов, большинство людей продолжают использовать вентиляторы. Они предпочитают не иметь проблем во время отдыха, потому что жара часто вызывает бессонницу.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 20:00
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