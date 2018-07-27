Ученые: Сон возле вентилятора может причинить вред здоровью человека
Многие люди ночью включают вентиляторы, чтобы избавиться от духоты. Ученые доказали, что сон рядом с такими бытовыми предметами может причинить вред здоровью человека.
В воздухе начинает собираться пыль и пыльца, забивающая носовые пазухи. Такие процессы становятся виновниками возникновения астмы, а также высушивают кожу глаз и рта. Кроме того, человек может получить сенную лихорадку, и потом долгое время находиться в клинике.
Несмотря на предупреждения специалистов, большинство людей продолжают использовать вентиляторы. Они предпочитают не иметь проблем во время отдыха, потому что жара часто вызывает бессонницу.