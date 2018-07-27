Ученые: Сон возле вентилятора может причинить вред здоровью человека

В воздухе начинает собираться пыль и пыльца, забивающая носовые пазухи. Такие процессы становятся виновниками возникновения астмы, а также высушивают кожу глаз и рта. Кроме того, человек может получить сенную лихорадку, и потом долгое время находиться в клинике.Несмотря на предупреждения специалистов, большинство людей продолжают использовать вентиляторы. Они предпочитают не иметь проблем во время отдыха, потому что жара часто вызывает бессонницу.