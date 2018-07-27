Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают быстрее других повреждений

Учёные заметили, что среди всех повреждений организма, быстрее всего заживают ранки, находящиеся на слизистой рта. Для того чтобы определить причину такой усиленной регенерации было проведено исследование. Научные сотрудники следили за тем, с какой скоростью заживают повреждения на разных участках тела. Было доказано, что ранки, находящиеся во рту затягиваются в 3 раза быстрее.Учёные отметили, что повреждение слизистой рта провоцирует всплеск активности генов SOX2, PAX9, PITX1 и PITX2, снижающих воспалительные процессы. Эксперименты, проведённые на лабораторных грызунах, подтвердили, что эти гены влияют на жизнедеятельность клеток таким образом, что происходит ускорение процесса регенерации.