АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Шумеры: Наследники внеземной цивилизации или потомки убедийцев
EUR 73.82 USD 62.95
Курс валют на 27.07.2018

Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают быстрее других повреждений

Учёные из Университета Калифорнии провели исследование, в ходе которого, смогли установить причину быстрого заживления ран во рту. Процесс усиленной регенерации запускают гены, ответственные за жизнедеятельность клеток.

Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают быстрее других повреждений


Учёные заметили, что среди всех повреждений организма, быстрее всего заживают ранки, находящиеся на слизистой рта. Для того чтобы определить причину такой усиленной регенерации было проведено исследование. Научные сотрудники следили за тем, с какой скоростью заживают повреждения на разных участках тела. Было доказано, что ранки, находящиеся во рту затягиваются в 3 раза быстрее.

Учёные отметили, что повреждение слизистой рта провоцирует всплеск активности генов SOX2, PAX9, PITX1 и PITX2, снижающих воспалительные процессы. Эксперименты, проведённые на лабораторных грызунах, подтвердили, что эти гены влияют на жизнедеятельность клеток таким образом, что происходит ускорение процесса регенерации.
 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Митьева Марина Сегодня, 19:50
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Исследователи заметили в Солнечной системе
Пентагон планирует заняться разработкой ИИ
Ученые: Сон возле вентилятора может причинить
Мария Захарова со Стивеном Сигалом раскурила
Учёные выяснили, почему ранки во рту заживают
Наталья Чистякова-Ионова удивила поклонников
Система распознавания лиц Amazon перепутала
Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после
Эксперт: англичане «сцапают» Ассанжа и выдадут
Дональд Трамп отблагодарил Ким Чен Ына за возврат
Учёные открыли новый минерал в метеорите, упавшем
Сергей Лазарев стал жертвой мошенников
Иван Ургант удивил поклонников накачанным торсом
Дарья Друзьяк слышала, как Алена Рапунцель
Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают
За голову собаки, учуявшей тонну наркотиков
Наряд Ани Лорак вызвал восхищение у гостей
Департамент Михаила Сироткина взял на вооружение
Александру Черно в купальнике хейтеры сравнили с
Учёные создали растворяемый в воде пластик
Выдержанные сыры, квашеная капуста и сушеные
Певица Слава опубликовала пикантное фото в
Ростех представил модель парашюта для эвакуации
Ксения Бородина поставила парням-одиночкам
Огурец при регулярном употреблении снижает
Ученые: Спаржу, томаты и шпинат лучше употреблять
Дарья Друзьяк призналась, что в студенчестве
16-летняя дочь Григория Лепса шокировала Юрмалу
Ольга Шелест «попала на деньги» из-за
Ольга Орлова показала сыну страну восходящего
Просмотреть все новости