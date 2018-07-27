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Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова сбежала в Туапсе

Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова продолжает вызывать интерес у телезрителей прославленного телепроекта.

Несмотря на то, что женщина уже не является полноправной участницей одного из самых известных телешоу России, за ее личной жизнью по-прежнему продолжают следить многочисленные зрители. Каждый день Татьяна Владимировна Африкантова делится со своими преданными поклонниками своей личной жизнью.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова сбежала в Туапсе

Женщина является активным пользователем социальной сети Инстаграм, поэтому буквально каждый день публикует в личном блоге свежие фотографии, видеозаписи и сториз, многие из которых продолжают восхищать ее верных фанатов.

Из последних публикаций Татьяны Владимировной становится понятно, что экс-звезде «Дома-2» не сидится спокойно дома. Вероятней всего, это связано с тем, что вернуться на телестройку ей так и не предлагают, а телешоу в студии телепроекта на время прикрыли на ремонт.

Да и дочь Африкантовой-старшей на днях вышла замуж. И несмотря на то, что у Марины Африкантовой и Романа Капаклы была только Сейшельская свадьба, даже на нее женщина не была приглашена. К слову, зять заблокировал Татьяну Владимировну в социальных сетях из-за того, что она по-прежнему не одобряет выбор своей дочери.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова сбежала в Туапсе

Наверное поэтому Африкантова-старшая и сбежала в Туапсе. Перед тем как отправиться засаливаться, Татьяна Владимировна вышла к своим преданным поклонникам в прямой эфир, где она и заявила, что забирает из дома плоских очень старый телевизор, который купила Марина примерно четыре года назад, так как уверена, что по возвращению с Сейшельских островов дочь купит себе новый.

Также экс-участница «Дома-2» заявила, что забирает с собой любимого супруга и даже пыталась отпросить с собой внучку – дочь Яны, но девочку не отпустили. По словам Татьяны Владимировной Африкантовой, она планирует весело провести время в Туапсе, поэтому предложила всем желающим присоединяться к ее семейству.

Экс-участница «Дома-2» Татьяна Владимировна Африкантова сбежала в Туапсе

Отметим, что Африкантова-старшая пообещала своим подписчикам, что будет стараться по первой возможности выходить с ними на связь, а также попросила войти в ее положение и просто порадоваться тому, что ей все-таки удалось отыскать время для небольшого отпуска.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 14:02
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