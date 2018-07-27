Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после конфликта с ее наследницей Марией

Тогда артистка сразу стала рассказывать журналистам, что близкий человек даже не вспомнил о том, что ей исполнился 41 год. Она была огорчена такой ситуацией, поделившись своими эмоциями с поклонниками, которые сразу продержали Марию Максакову и попросили ее помириться с родственницей.Стас Садальский тоже решил прокомментировать инцидент, отметив, что дочка могла сама позвонить Людмиле Максаковой, а не мучить ее своим молчанием. Мать прислала ей сообщение в виде разбитого сердца, которое звезда даже не увидела в телефоне. Пользователи сетей неоднозначно отреагировали на информацию, потому что одни люди поддержали актера, а остальные лица назвали поступок старшего члена династии некрасивым.