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Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после конфликта с ее наследницей Марией

Оперная певица отметила свой день рождения вместе с друзьями в Киеве, но не дождалась поздравления от своей матери. Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после конфликта с ее наследницей Марией, опубликовав сообщение в Instagram.

Тогда артистка сразу стала рассказывать журналистам, что близкий человек даже не вспомнил о том, что ей исполнился 41 год. Она была огорчена такой ситуацией, поделившись своими эмоциями с поклонниками, которые сразу продержали Марию Максакову и попросили ее помириться с родственницей.

Стас Садальский поддержал Людмилу Максакову после конфликта с ее наследницей Марией


Стас Садальский тоже решил прокомментировать инцидент, отметив, что дочка могла сама позвонить Людмиле Максаковой, а не мучить ее своим молчанием. Мать прислала ей сообщение в виде разбитого сердца, которое звезда даже не увидела в телефоне. Пользователи сетей неоднозначно отреагировали на информацию, потому что одни люди поддержали актера, а остальные лица назвали поступок старшего члена династии некрасивым.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 19:30
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