Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров своего конкурса, присвоив деньги

И недавно девушка это подтвердила. На своей странице она объявила о конкурсе, главным призом которого должна была быть путевка на Мальдивы, однако поверившие ее словам подписчики, так и не получили обещанного.Более того, выяснилось, что Вика обманула не только своих поклонников, но и спонсоров, которых привлекла обещанием притока большого числа подписчиков.По словам некоторых таких обманутых, они заплатили Романец деньги для того, чтобы она приобрела путевку, а также некоторые другие призы, указанные в правилах конкурса. Однако девушка вместо того, чтобы сдержать обещание и получить прибыль 200 – 300 тысяч рублей, решила схитрить и «прикарманила» 720 тысяч рублей.Подписчики экс-участницы телестройки были шокированы от того, как с ними поступили, однако больше всего их интересует вопрос, почему рекламодатели до сих пор сотрудничают с ней, ведь они уверены, что подобные махинации она проворачивает не в первый раз.