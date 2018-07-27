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Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров своего конкурса, присвоив деньги

Многие пользователи социальной сети Instagram, подписанные на Викторию Романец с самого начала, а также наблюдающие за ее жизнью на телепроекте «Дом-2» утверждают, что ей присуща жажда наживы и нее необычайная жадность к деньгам.

И недавно девушка это подтвердила. На своей странице она объявила о конкурсе, главным призом которого должна была быть путевка на Мальдивы, однако поверившие ее словам подписчики, так и не получили обещанного.

Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров своего конкурса, присвоив деньги

Более того, выяснилось, что Вика обманула не только своих поклонников, но и спонсоров, которых привлекла обещанием притока большого числа подписчиков.

По словам некоторых таких обманутых, они заплатили Романец деньги для того, чтобы она приобрела путевку, а также некоторые другие призы, указанные в правилах конкурса. Однако девушка вместо того, чтобы сдержать обещание и получить прибыль 200 – 300 тысяч рублей, решила схитрить и «прикарманила» 720 тысяч рублей.

Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров своего конкурса, присвоив деньги

Подписчики экс-участницы телестройки были шокированы от того, как с ними поступили, однако больше всего их интересует вопрос, почему рекламодатели до сих пор сотрудничают с ней, ведь они уверены, что подобные махинации она проворачивает не в первый раз.

Виктория Романец обманула подписчиков и спонсоров своего конкурса, присвоив деньги
 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 12:44
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