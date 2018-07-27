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Престарелый миллионер, с которым жила Оксана Ряска, устроил ей разнос по телефону

Пожилой миллионер, с которым эпатажная участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Оксана Ряска жила за Периметром, устроил девушке грандиозную встряску прямо по телефону.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки не является секретом то, что у Оксаны Ряски за Периметром были отношения с 50-летним бизнесменом из Санкт-Петербурга. Приметно полгода назад о своей романтической связи с престарелым мужчиной рассказала и сама звезда «Дома-2» у себя на страничке в социальной сети Инстаграм.

Престарелый миллионер, с которым жила Оксана Ряска, устроил ей разнос по телефону

Тогда Оксана не только поделилась своей личной жизнью с преданными поклонниками, но и рассказала о своих матримониальных планах на миллионера. Как бы то ни было, но до ЗАГСа Ряска и бизнесмен так и не дошли.

По словам участницы «Дома-2», отношения с миллионером прекратились из-за появления на горизонте бывшей возлюбленной мужчины. Ею оказалась известная российская актриса, известная многим за телесериалом «Бедная Настя» - Елена Корикова.

Престарелый миллионер, с которым жила Оксана Ряска, устроил ей разнос по телефону

Если верить словам Ряски, то актриса настолько обнаглела, что буквально вымогала у миллионера давать ей огромные суммы денег. Правда и сам мужчина не очень то и противился и постоянно помогал экс-возлюбленной. Этот момент, как оказалось, не только не устраивал Оксану, но и невероятно злил ее.

К слову, перед тем как лететь на Сейшельские острова, Оксана Ряска решила созвониться со своим бывшим любовником, чтобы окончательно расставить все точки над «ё». Однако, как выяснилось, спокойного и мирного разговора у участницы «Дома-2» и миллионера не получилось.

Со слов Оксаны становится понятно, что разговор с бывшим избранником прошел на очень повышенных тонах. Больше всего звезде реалити-шоу досталось за довольно откровенное интервью, в котором она рассказала все о Елене Кориковой.

Престарелый миллионер, с которым жила Оксана Ряска, устроил ей разнос по телефону

«Когда бывший услышал мой голос, то сначала долго кричал. Был недоволен тем, что я давала интервью и рассказала о его связи с актрисой, о том, что он помогал ей материально. Я извинилась за это. Сережа сказал, что Кориковой стало стыдно после этих публикаций и теперь она отдает ему все долги!», - написала Оксана Ряска на официальной странице телепроекта «Дом-2».

Нужно сказать, что на сегодняшний день многочисленные пользователи Сети активно принялись в очередной раз обсуждать бывшие отношения Оксаны Ряски и миллионера. Некоторые даже заявляют, что хорошо понимают, почему мужчина выбрал не участницу «Дома-2», а Елену Корикову, ведь по их мнению, актриса выглядит в свои 42 года куда лучше 29-летней звезды реалити.
 
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Общество / Культура / ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:58
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