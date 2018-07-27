Учёные открыли новый минерал в метеорите, упавшем в 2016 году в Бурятии

В ходе исследования бурятского метеорита, упавшего в 2016 году, был обнаружен неизвестный учёным минерал. Открытие было представлено на собрании метеоритного общества. Известно, что новый минерал включает в себя нитрид ванадия.Сейчас учёным важно исследовать структуру минерала, чтобы официально доказать сделанное открытие. Однако эта процедура весьма затруднительна - размер минерала составляет 1-5 микрона. В связи с этим, проведение традиционной процедуры ренгенографического анализа невозможно. Специалисты УрФу получили для изучения космических тел специальную лабораторию Extra Terra Consortium, возможно, с её помощью будут получены новые данные касательно открытого минерала.