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Сергей Лазарев стал жертвой мошенников

Сергей Лазарев накануне стал жертвой мошенников. Певец в интернете нашёл объявление, в котором приглашают всех желающих принять участие в съемках его нового клипа.

Сергей Лазарев стал жертвой мошенников


При этом мошенники требуют перечислить на определённый счёт 450 рублей, которые якобы вернут им на съёмочной площадке. Разгневанный Сергей Лазарев сделал скриншот данного объявления и опубликовал его на своей странице в Instagram, предупредив своих поклонников о том, что это мошенники рассылают подобные приглашения на кастинг.

При этом Сергей Лазарев отметил, что кастинги никогда не проводят за деньги, предупреждая, что так поступают только мошенники. Подобные объявления размещают только те, кто хочет собрать деньги с доверчивых людей, прикрываясь именами известных артистов. Таким образом мошенники наживаются на любви фанатов к своим кумирам.
 
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Общество / ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 19:00
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