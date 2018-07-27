Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают людям сохранить здоровье кровеносной системы

При ограничении мяса в рационе может возникнуть анемия, потому в данных продуктах есть больше количество железа. Можно включить в меню говядину и птицу, а также не забывать о печени, которую рекомендуется употреблять два раза в неделю. Спирулина имеет в 25 раз больше такого микроэлемента, чем шпинат, так что ее можно добавлять в коктейли с листовыми овощами или купить отдельно в аптеке. Свекла помогает клеткам усваивать кислород, но также участвует в синтезе эритроцитов.Сосудистая система должна получать достаточное количество фолиевой кислоты, но еще нуждается в витамине K. Его недостаток в организме вызывает кровотечения, но если иметь на столе блюда из салата, брокколи, капусты и шпината, можно быстро восстановить запасы вещества в организме.