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Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают людям сохранить здоровье кровеносной системы

Ученые выяснили, что водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают людям сохранить здоровье кровеносной системы. Результаты исследований опубликованы в профильных изданиях.

При ограничении мяса в рационе может возникнуть анемия, потому в данных продуктах есть больше количество железа. Можно включить в меню говядину и птицу, а также не забывать о печени, которую рекомендуется употреблять два раза в неделю. Спирулина имеет в 25 раз больше такого микроэлемента, чем шпинат, так что ее можно добавлять в коктейли с листовыми овощами или купить отдельно в аптеке. Свекла помогает клеткам усваивать кислород, но также участвует в синтезе эритроцитов.

Водоросли, зеленые овощи и субпродукты помогают людям сохранить здоровье кровеносной системы


Сосудистая система должна получать достаточное количество фолиевой кислоты, но еще нуждается в витамине K. Его недостаток в организме вызывает кровотечения, но если иметь на столе блюда из салата, брокколи, капусты и шпината, можно быстро восстановить запасы вещества в организме.
 
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Наука
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 18:40
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